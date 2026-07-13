Immobili comunale di edilizia popolare chiesa di Santa Sofia e parcheggi a via Sturzo | ok in Giunta a tre interventi
La Giunta comunale ha approvato questa mattina tre delibere per interventi pubblici. Sono stati approvati lavori su un immobile di edilizia popolare, sulla chiesa di Santa Sofia e sui parcheggi di via Sturzo. Le decisioni riguardano progetti di riqualificazione e ampliamento di strutture presenti nel territorio. Le delibere sono state approvate senza specificare tempi di realizzazione o budget coinvolti.
Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta presieduta dal sindaco Clemente Mastella ha proceduto stamane all’approvazione di tre delibere riguardanti opere pubbliche da realizzarsi sul territorio comunale. “Con un primo provvedimento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello nell’illustrare i contenuti dei provvedimenti – i nterveniamo con un accurato programma di manutenzione sul patrimonio comunale di edilizia popolare. Eseguiremo interventi di manutenzione a Santa Maria degli Angeli, via Nuzzolo, via Ferrara,. via Rivellini e Parco Sogene. Il quadro economico complessivo degli interventi sugli alloggi di questi complessi immobiliari ammonta a 255mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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