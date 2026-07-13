Immobili comunale di edilizia popolare chiesa di Santa Sofia e parcheggi a via Sturzo | ok in Giunta a tre interventi

Notizia in breve

La Giunta comunale ha approvato questa mattina tre delibere per interventi pubblici. Sono stati approvati lavori su un immobile di edilizia popolare, sulla chiesa di Santa Sofia e sui parcheggi di via Sturzo. Le decisioni riguardano progetti di riqualificazione e ampliamento di strutture presenti nel territorio. Le delibere sono state approvate senza specificare tempi di realizzazione o budget coinvolti.