Visita alla chiesa romanica di Santa Sofia e la sua cripta
Sabato 16 maggio 2026, si è svolta una visita alla chiesa romanica di Santa Sofia e alla sua cripta. La chiesa, probabilmente la più antica di Padova, è stata costruita sui resti di strutture pagane del III e IV secolo. Rappresenta una delle testimonianze più significative del romanico in Veneto. La visita ha permesso di esplorare l'edificio e le sue componenti archeologiche storiche.
Sabato 16 Maggio 2026. Si tratta probabilmente della Chiesa più antica di Padova, sorta su preesistenze pagane del III e IV secolo, e rappresenta una delle più importanti testimonianze del romanico in Veneto. Dopo aver visitato e approfondito le tre navate interne, che ospitavano tra le altre.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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