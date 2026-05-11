Visita alla chiesa romanica di Santa Sofia e la sua cripta

Sabato 16 maggio 2026, si è svolta una visita alla chiesa romanica di Santa Sofia e alla sua cripta. La chiesa, probabilmente la più antica di Padova, è stata costruita sui resti di strutture pagane del III e IV secolo. Rappresenta una delle testimonianze più significative del romanico in Veneto. La visita ha permesso di esplorare l'edificio e le sue componenti archeologiche storiche.

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