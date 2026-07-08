Edilizia popolare a Tarquinia 430mila euro per interventi di manutenzione
Il Comune di Tarquinia riceverà 430mila euro dalla Regione Lazio per interventi di manutenzione straordinaria sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La somma è stata assegnata attraverso un bando rivolto ai Comuni e alle ATER, con l’obiettivo di recuperare le abitazioni che necessitano di interventi di ristrutturazione. Il sindaco ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto.
Tarquinia, 8 luglio 2026 – Il sindaco Francesco Sposetti esprime soddisfazione per il fatto che il Comune di Tarquinia sia risultato beneficiario del bando della Regione Lazio destinato ai Comuni e alle ATER per i l recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria. Il contributo, pari a 430 mila euro, c onsentirà di riqualificare abitazioni oggi in pessime condizioni manutentive, con l’obiettivo di renderle nuovamente disponibili alle famiglie aventi diritto. Il finanziamento è stato ufficializzato con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR) del 2 luglio 2026. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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