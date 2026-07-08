Edilizia popolare a Tarquinia 430mila euro per interventi di manutenzione

Notizia in breve

Il Comune di Tarquinia riceverà 430mila euro dalla Regione Lazio per interventi di manutenzione straordinaria sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La somma è stata assegnata attraverso un bando rivolto ai Comuni e alle ATER, con l’obiettivo di recuperare le abitazioni che necessitano di interventi di ristrutturazione. Il sindaco ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto.