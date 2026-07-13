Immissioni in ruolo docenti 2026 ci sono posti per le riserve? Conta il merito?
Durante un intervento su Orizzonte Scuola TV, Chiara Cozzetto, rappresentante dell'ANIEF, ha spiegato come vengono assegnati i posti riservati nelle immissioni in ruolo dei docenti nel 2026. Ha precisato che la scelta tra il punteggio in graduatoria e il diritto alla riserva, previsto dalla Legge 6811999, dipende dalle modalità di attribuzione dei posti. La decisione finale si basa sulle norme vigenti e sulla graduatoria di merito.
Come vengono attribuiti i posti riservati nelle immissioni in ruolo? Prevale il punteggio in graduatoria oppure il diritto alla riserva previsto dalla Legge 681999? A chiarire il meccanismo è stata Chiara Cozzetto, della segreteria nazionale ANIEF, nel corso di Question Time su Orizzonte Scuola TV. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti, ecco il contingente: 46.642 posti. Distribuzione e istruzioni
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