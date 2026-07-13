Immissioni in ruolo docenti 2026 ci sono posti per le riserve? Conta il merito?

Notizia in breve

Durante un intervento su Orizzonte Scuola TV, Chiara Cozzetto, rappresentante dell'ANIEF, ha spiegato come vengono assegnati i posti riservati nelle immissioni in ruolo dei docenti nel 2026. Ha precisato che la scelta tra il punteggio in graduatoria e il diritto alla riserva, previsto dalla Legge 6811999, dipende dalle modalità di attribuzione dei posti. La decisione finale si basa sulle norme vigenti e sulla graduatoria di merito.