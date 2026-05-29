Immissioni in ruolo docenti 2026 ci sono 46mila posti disponibili dopo la mobilità Ecco dove Elaborazione UIL Scuola

Dopo le procedure di mobilità, ci sono circa 46.000 posti disponibili per l’immissione in ruolo dei docenti nel 2026. La distribuzione di queste posizioni varia in base a ordine di scuola, regione e provincia. La UIL Scuola ha pubblicato un documento in formato pdf che riporta le disponibilità residue per trasferimenti, passaggi di cattedra e ruolo, sia a livello provinciale che interprovinciale.

Trasferimenti, passaggi di cattedra e ruolo, provinciali e interprovinciali. La UIL Scuola mette a disposizione, in allegato pdf, le disponibilità residue suddivise per ordine e grado di scuola, regione e provincia. Il sindacato indica nel dettaglio i posti vacanti e disponibili dopo gli esiti della mobilità, pubblicati oggi (vedi i BOLLETTINI) Per conoscere con esattezza i numeri delle immissioni in ruolo, bisognerà adesso attendere la comunicazione del contingente autorizzato per le assunzioni del personale docente nell’anno scolastico 202627. Immissioni in ruolo docenti 202627: 50% GaE, 50% concorsi. Elenchi regionali, Prima fascia GPS sostegno e mini call veloce LO SPECIALE È possibile inviare un quesito all’indirizzo email protected (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026 27 come funzionano GaE concorsi GPS ed elenchi regionali

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