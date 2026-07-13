Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | turni Fase 1 Scelta provincia Numerosi in scadenza oggi 13 luglio GUIDA MINISTERO
Oggi scadono le domande per la prima fase delle immissioni in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 202627, con la scelta della provincia. Sono disponibili 46.642 posti da assegnare entro il 21 agosto, anche attraverso una mini call veloce se necessario.
Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: 46.642 posti da attribuire entro il 21 agosto, se si renderà necessario ricorrere alla mini call veloce. Prima fase entro il 30 luglio con lo scorrimento di GaE e concorsi. Il Ministero ha avviato la procedura, ecco i turni aperti. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. turno 1 dal giorno 10 luglio 2026, ore 19. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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