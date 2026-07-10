Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | avvio turni fase 1 Scelta provincia AGGIORNATO

Da orizzontescuola.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Uffici Scolastici hanno avviato le procedure per le immissioni in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 202627, in attesa del decreto ministeriale che definirà i posti disponibili. Il Ministero ha richiesto la copertura totale dei posti vacanti, ma il contingente ufficiale non è ancora stato comunicato. La prima fase riguarda la scelta delle province da parte degli insegnanti.

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Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF (il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti) gli Uffici Scolastici sono autorizzati ad avviare le procedure. Le istruzioni operative. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. Fase 1 – data apertura turno: 10 luglio 2026 ore 18. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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