Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | turni Fase 1 Scelta provincia aperti anche di domenica numerosi scadono domani 13 luglio GUIDA MINISTERO

Le scelte di provincia per le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 202627 sono aperte anche domenica. La prima fase si concluderà domani, 13 luglio. In attesa del decreto ministeriale che stabilirà il contingente autorizzato, gli Uffici Scolastici possono avviare le procedure, con il Ministero che ha richiesto il 100% dei posti vacanti.

Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF (il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti) gli Uffici Scolastici sono autorizzati ad avviare le procedure. Le istruzioni operative. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. turno 1 dal giorno 10 luglio 2026, ore 19. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti e 150 GPS preferenze: ci siamo. Le risposte ai vostri quesiti

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