Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia AGGIORNATO con rettifica Puglia
Per l’anno scolastico 202627, le immissioni in ruolo dei docenti sono in fase di avvio. Su Istanze online sono aperti i turni per la scelta delle province nella prima fase. Il decreto ministeriale, che definisce il contingente autorizzato dal MEF, è ancora in attesa di pubblicazione. Il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti, mentre gli Uffici Scolastici sono autorizzati a procedere con le procedure una volta ricevuta la conferma ufficiale.
Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF (il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti) gli Uffici Scolastici sono autorizzati ad avviare le procedure. Le istruzioni operative. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. PUGLIA: avviso fase 1 dal 09072026 sino alle ore 23,59 del 13072026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti, come funzioneranno: tutto su fasi, scadenze e modalità di nomina
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