Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia AGGIORNATO con rettifica Puglia

Notizia in breve

Per l’anno scolastico 202627, le immissioni in ruolo dei docenti sono in fase di avvio. Su Istanze online sono aperti i turni per la scelta delle province nella prima fase. Il decreto ministeriale, che definisce il contingente autorizzato dal MEF, è ancora in attesa di pubblicazione. Il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti, mentre gli Uffici Scolastici sono autorizzati a procedere con le procedure una volta ricevuta la conferma ufficiale.