Nel Sannio, sono state diffuse immagini del Parco regionale dell’Olivo e dell’olio di Venafro. Una frase storica evidenzia come in passato si pensasse che l’ulivo non crescesse a circa quaranta miglia dal mare, e che gli abitanti delle Mainardi dovessero acquistare olio dalle zone costiere.

“Voi Greci credete che l’ulivo non prosperi a quaranta miglia dal mare; tempo fa lo credevamo anche noi; e gli abitanti delle Mainardi . erano costretti a comprar l’olio dagli abitanti delle terre vicine al mare. Il mio amico Licinio ha voluto introdurre l’ulivo nella sua patria. Egli era cittadino di Venafro. Dopo lunghe ricerche, fra le tante specie di questa pianta, ne ha trovata finalmente una capace di sostenere il freddo delle paterne montagne; e l’olio di questo ulivo non cede all’olio dei Salentini e dei Tarantini”. (Vincenzo Cuoco) L’ulivo è certamente la pianta più rappresentativa della coltura delle civiltà che si affacciano sul Mar Mediterraneo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il Parco regionale dell’Olivo e l’olio di Venafro

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