Oggi ci spostiamo nel Sannio, in una zona dell’Alto Sannio nota per la produzione di una carne bovina di alta qualità. Si tratta di una razza chiamata Marchigiana, riconosciuta come eccellenza gastronomica campana. La carne viene lavorata secondo metodi tradizionali, e la zona è frequentata da allevatori e ristoratori che valorizzano questa specialità. Le immagini mostrano i pascoli e i locali di lavorazione della carne, tra paesaggi e attività quotidiane.

Oggi viaggiamo con gli occhi, l’olfatto e soprattutto il palato, perché ci spostiamo nel Tammaro-Fortore, uno dei territori più belli e incontaminati dell’Alto Sannio, con i suoi pascoli verdi ed estesi che ospitano grandi allevamenti, e ancora suono, silenzio e sostenibilità, l’odore della terra e dei prati rigogliosi. L’aria, poi, è tersa, una delle più pulite dell’entroterra sannita: essa dona profumo di natura e freschezza a uno dei territori più invidiati drlla provincia. Qua e là, il rumore dei campanacci delle mucche, suono tipico del territorio, amato soprattutto dai bambini quando da loro viene scorto in lontananza. Non sono mucche qualunque: è la razza Marchigiana, la cui carne primeggia in fatto di qualità.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: la Marchigiana dell’Alto Sannio, eccellenza gastronomica campana

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