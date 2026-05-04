Nel territorio di San Salvatore Telesino si trova il Parco naturalistico del Grassano, un'area che richiama visitatori in cerca di spazi all'aperto e di contatto diretto con la natura. Il parco si inserisce tra le numerose zone naturalistiche della zona, frequentate sia per escursioni che per momenti di relax. La presenza di queste aree contribuisce a offrire spazi di svago e di riflessione nel cuore del territorio telesino.

Il territorio telesino è costellato da aree naturalistiche che sono mete ideali per gite fuori porta, per momenti di beata solitudine a tu per tu con la natura, per attimi ricreativi dopo una intensa giornata di lavoro. E oggi raccontiamo una perla rara incastonata fra i comuni di San Salvatore Telesino e Telese Terme. Il Parco naturalistico del Grassano è stato spesso motivo di contesa fra i due comuni: appartenente a San Salvatore, infatti, si estende abbondantemente sul territorio di Telese, quasi fiancheggiando l’area termale. È una meravigliosa oasi naturalistica, vanto del territorio, amata e apprezzata da persone che per godere della sua bellezza vi arrivano da ogni dove.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il Parco naturalistico del Grassano a San Salvatore Telesino

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