In Germania, lo Stato finanzia l’educazione religiosa islamica, pagando gli imam che insegnano nelle moschee. Le risorse pubbliche vengono destinate a formazione e stipendi, rendendo il governo responsabile di parte delle attività religiose musulmane. Questa decisione ha suscitato molte polemiche e dibattiti pubblici, con critiche sulla gestione del denaro pubblico e sulla separazione tra Stato e religione.

La Germania prova a fermare l’islamismo finanziando la formazione islamica. È il paradosso sul quale Berlino ha deciso di costruire la propria strategia: sottrarre imam e predicatori all’influenza di governi stranieri, a cominciare dalla Turchia di Recep Tayyip Erdo?an, trasformandoli in figure riconosciute, formate e indirettamente sostenute dalle istituzioni pubbliche. L’ultima tappa di questo esperimento è l’Università di Münster, che ha istituito una Facoltà autonoma di Teologia islamica, presentata come la prima inserita nella struttura di un ateneo pubblico europeo. Una scelta descritta dai promotori come una svolta accademica e... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Imam pagati dallo Stato: la Germania mette l’islam a carico dei contribuenti. Ecco il suicidio tedesco

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