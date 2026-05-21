Un nuovo episodio riguarda i finanziamenti pubblici destinati al settore cinematografico ha attirato l’attenzione. Recentemente, è stato evidenziato che alcuni film, sostenuti con fondi statali, hanno registrato un numero di spettatori molto basso, arrivando anche a soli 29 persone. In risposta, il ministro ha proposto uno slogan che invita a ridurre le produzioni poco redditizie, mentre si discute di possibili errori nelle valutazioni delle spese e di film che risultano non visibili al pubblico.

Vizi privati, pubbliche virtù. e produzioni a perdere e “film fantasma”. Errori di valutazione o cronache di insuccessi annunciati che l’ex ministro Sangiuliano bolla emblematicamente con un un gingle conclusivo che, come tutte le asserzioni a effetto, rende perfettamente l’idea della disamina che il predecessore di Giuli a Via del Collegio Romano ha proposto ai microfoni di Esperia, nel nuovo format streaming realizzato in collaborazione con La Miniera, dove è tornato a parlare del sistema dei finanziamenti pubblici al cinema che tanto clamore e rumore ha sollevato nelle ultime settimane. Fondi pubblici al Cinema, Sangiuliano: «Il più grande scandalo italiano degli ultimi anni». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Film pagati dallo Stato con soli 29 spettatori”, Sangiuliano choc sui fondi al Cinema lancia lo slogan: “Meno ciak più tac”

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