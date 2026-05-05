Secondo i dati fiscali più recenti, il 64% del totale delle entrate fiscali IRPEF viene pagato da appena il 17% dei contribuenti. Tra questi, i lavoratori dipendenti contribuiscono in misura maggiore rispetto ai professionisti con regime forfettario. Inoltre, l’aumento dei prezzi causato dall’inflazione riduce il potere d’acquisto di chi percepisce circa 35.000 euro all’anno, incidendo sulle loro capacità di spesa e risparmio.

? Cosa scoprirai Perché il lavoratore dipendente paga molto più del professionista forfettario?. Come influisce l'inflazione sul potere d'acquisto di chi guadagna 35.000 euro?. Chi beneficia delle agevolazioni fiscali che penalizzano la classe media?. Perché il sistema attuale spinge i giovani talenti verso l'estero?.? In Breve Il 17% dei contribuenti con redditi sopra 35.000 euro sostiene il 64% dell'IRPEF.. Solo il 9% dei dipendenti raggiunge un reddito lordo annuo superiore a 40.000 euro.. I regimi forfettari permettono alle partite IVA di pagare aliquote tra il 5% e il 15%.. L'inflazione del biennio 2022-2023 ha ridotto ulteriormente il potere d'acquisto dei lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IRPEF: il 64% del carico fiscale grava sul 17% dei contribuenti

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