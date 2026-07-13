Un video registrato dalle telecamere di sorveglianza in una provincia del nord-est della Turchia mostra il momento in cui un tratto di strada crolla improvvisamente, causando un buco nel manto stradale. L'evento si è verificato senza conseguenze gravi per le persone presenti. La voragine si è aperta in modo repentino, con l'asfalto che si è dissolto sotto i piedi di chi si trovava nelle vicinanze. La strada è momentaneamente chiusa per i lavori di riparazione.

Le telecamere di sorveglianza della provincia di Rize, nel nord-est della Turchia, hanno catturato il momento esatto in cui una sezione di strada è letteralmente crollata su se stessa. Le immagini mostrano la carreggiata, adiacente al cantiere per la costruzione di un dormitorio, cedere di schianto nel giro di pochissimi secondi, lasciando spazio a un’enorme voragine. Fortunatamente, nel momento del crollo non stavano transitando veicoli o pedoni: non si registrano vittime o feriti. Secondo le prime ricostruzioni, il terreno sarebbe stato pesantemente compromesso dalle forti piogge che hanno colpito la regione nei giorni scorsi. L’acqua ha saturato il suolo fino a provocare l’apertura di una sinkhole (una voragine naturale), svuotando la base della strada e facendola collassare sotto il proprio peso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il video della voragine in mezzo alla strada in Turchia, l'asfalto crolla all'improvviso: tragedia sfiorata

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