Tragedia sfiorata in Venezia crolla il cornicione di una finestra e distrugge un' auto | paura in strada

Poco dopo le 11 di questa mattina a Venezia, nei pressi del tribunale, un cornicione di una finestra è improvvisamente crollato sulla strada, distruggendo un'auto parcheggiata lì vicino. Nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha suscitato timore tra i passanti e ha provocato disagi al traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per le verifiche del caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tragedia sfiorata poco dopo le 11 di oggi martedì 12 maggio, in Venezia, a pochi passi dal tribunale, dove il cornicione di una finestra è crollato all'improvviso. I calcinacci, precipitati dal terzo piano di un edificio di via della Madonna, hanno letteralmente distrutto un'auto che si trovava.🔗 Leggi su Livornotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crolla cornicione di 4 metri: paura in pieno centro, strada chiusaTragedia sfiorata in via Fieschi, nel pieno centro di Genova, dove nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, è crollata una porzione di cornicione... VIDEO | Crolla grosso pezzo di cornicione: paura in pieno centro, strada chiusaTragedia sfiorata in via Fieschi, nel pieno centro di Genova, dove nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, è crollata una porzione di cornicione... Argomenti più discussi: Blocco di marmo precipita in calle: tragedia sfiorata a Castello; Incidente durante l'atterraggio a Newark: un volo da Venezia colpisce un camion e un palo della luce; Spaventoso atterraggio per un aereo partito da Venezia: poteva finire molto male; L’aereo urta un camion mentre atterra, tragedia sfiorata. La scena da film. Aereo sfiora tragedia su volo Venezia – Newark: colpisce palo e camion in atterraggioAttimi di paura durante l’atterraggio di un volo della United Airlines all’aeroporto di Newark Liberty International Airport. Il Boeing 767, partito da Venezia con 221 passeggeri e 10 membri ... affaritaliani.it