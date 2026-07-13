Il video del primo discorso di Amorim al Milan non ha avuto l'effetto desiderato sui tifosi

Ruben Amorim si è rivolto ai calciatori del Milan durante il primo giorno di raduno. Il suo discorso è stato ripreso in un video che ha circolato sui social, ma non ha suscitato reazioni positive tra i tifosi. Alcuni hanno commentato in modo critico, altri hanno espresso delusione. La presentazione è avvenuta in un clima di attesa, ma le reazioni pubbliche sono state contrastanti.

Ruben Amorim si è presentato ai calciatori del Milan nel primo giorno di raduno dei rossoneri. Il suo discorso alla squadra ha scaturito reazioni differenti da parte dei tifosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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