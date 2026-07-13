il trionfo di sinner a wimbledon scatena la stretta anti pirateria di agcom

Dopo la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato una vasta operazione contro la pirateria online. Sono stati oscurati migliaia di domini e indirizzi IP sospettati di distribuire contenuti illegali. L’azione si è concentrata su piattaforme che offrivano streaming e download non autorizzati, in risposta alle segnalazioni e alle indagini in corso.

La vittoria di Jannik Sinner coincide con una delle più grandi operazioni di Piracy Shield: oscurati migliaia di domini e indirizzi IP. L’erba di Wimbledon si tinge ancora una volta dei colori azzurri, consacrando Jannik Sinner nell'Olimpo del tennis mondiale. Con la conquista del suo quinto titolo Slam, il campione altoatesino non ha solo sigillato una prestazione atletica straordinaria, ma ha innescato un fenomeno di massa capace. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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