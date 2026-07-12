Wimbledon Vagnozzi e il trionfo di Sinner | Riconfermarsi è più difficile La svolta prima di Djokovic

Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha commentato il secondo successo dell’azzurro a Wimbledon, sottolineando che riconfermarsi è più difficile perché si parte con la convinzione di poter vincere, ma bisogna comunque riuscirci. Vagnozzi ha anche evidenziato come la svolta sia arrivata prima della partita contro Djokovic. La vittoria di Sinner a Wimbledon rappresenta il secondo titolo del tennista nel torneo.

"Riconfermarsi è più difficile perché arrivi consapevole di poter vincere, ma poi devi farlo". Così Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, a Sky dopo il secondo trionfo dell'azzurro a Wimbledon. "Il giorno della svolta è stato prima della semifinale con Djokovic. Quel giorno abbiamo rivisto il vero Jannik: si è allenato con due sparring, colpiva bene e aveva le idee chiare. Quanto fatto in queste due settimane è in linea con quanto ci aspettavamo", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Wimbledon, Vagnozzi sul trionfo di #Sinner: Riconfermarsi è più difficile #SkySport #SkyTennis x.com

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