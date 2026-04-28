Numeri di tre cifre per smascherare le truffe telefoniche | la nuova stretta Agcom contro il telemarketing

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di introdurre numeri brevi a tre cifre per contrastare le truffe telefoniche. Questa misura mira a permettere ai cittadini di riconoscere immediatamente i call center non affidabili. La novità si inserisce in un pacchetto di interventi volti a regolamentare il telemarketing e a ridurre le chiamate indesiderate. La decisione è stata approvata di recente dall'ente regolatore.

L'Agcom ha approvato l'introduzione di nuovi numeri brevi a tre cifre per aiutare i cittadini a identificare subito i call center poco affidabili. La delibera punta a garantire massima trasparenza, estendendo l'identificativo del chiamante anche a servizi pubblici e messaggi promozionali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Frodi telefoniche, con numeri brevi di 3 cifre si potrà riconoscere chi opera legalmenteIl telefono squilla, avviamo la chiamata ma nessuno risponde al nostro “Pronto?”. Questi prefissi nascondono truffe telefoniche: gli esperti forniscono la lista completa dei numeri da evitareLo smartphone, compagno inseparabile delle nostre giornate, è diventato anche il cavallo di Troia preferito dai truffatori del nuovo millennio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Numeri brevi a 3 cifre, così AGCOM intende combattere il telemarketing; Agcom, le nuove misure contro il telemarketing selvaggio; Frodi telefoniche, con numeri brevi di 3 cifre si potrà riconoscere chi opera legalmente; Telemarketing e call center: arrivano i numeri brevi da tre cifre per riconoscere chi opera legalmente. Numeri di tre cifre per smascherare le truffe telefoniche: la nuova stretta Agcom contro il telemarketingL'Agcom ha approvato l'introduzione di nuovi numeri brevi a tre cifre per aiutare i cittadini a identificare subito i call center poco affidabili ... fanpage.it Telemarketing selvaggio, addio. Con i numeri a tre cifre potremo identificare i call center legaliÈ un piccolo gesto che compiamo decine di volte al giorno: abbassare lo sguardo sul display del telefono e chiederci se quel numero sconosciuto sia un’urgenza importante o l’ennesima proposta ... iodonna.it Calano i partiti di maggioranza. Questo secondo i numeri dell'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7. Secondo lo studio Fratelli d'Italia ha perso lo 0,2% rispetto alla settimana scorsa, mentre Forza Italia lo 0,1% e la Lega - che ha patito più di tutti - lo 0,3%. Per qu facebook