Un wrestler ha lasciato il ring dopo aver protestato contro il sistema, accusando la federazione di corruzione e favoritismi. La sua uscita è stata accompagnata da un discorso pubblico in cui ha definito il sistema “marcio” e “schiavo dei soliti nomi”. La federazione ha continuato le sue attività senza sosta, anche dopo il suo abbandono, mentre il wrestler ha fatto perdere le sue tracce. La scena si è conclusa con il personaggio che ha criticato apertamente la gestione e le scelte aziendali.

“ La ruota continuerà a girare. E Vince McMahon guadagnerà soldi nonostante sé stesso “ Correva l’anno 2011 e, sullo stage di Las Vegas, un CM Punk a gambe incrociate sputava in faccia al mondo la verità, autoproclamandosi l’unico baluardo contro un sistema marcio, immobile e schiavo dei soliti nomi. Quindici anni dopo, e senza l’ombra lunga di Vince McMahon, quella ruota ha smesso di girare per conto suo: è diventata la lussuosa giostra della TKO, e CM Punk ci è salito sopra come il più ubbidiente dei passeggeri. Vederlo oggi con l’ Undisputed WWE Championship alla vita fa un effetto sinistro: non è la chiusura di un cerchio, è un cortocircuito etico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Il trionfo dell’ipocrisia aziendale: il collasso del coraggio WWE e la svendita del titolo all’incoerenza di CM Punk

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