Dopo aver vinto l’Undisputed WWE Championship nell’ultima puntata di Raw, CM Punk ha annunciato il suo calendario estivo. Ha indicato le date e le tappe degli eventi live a cui parteciperà nei prossimi mesi, senza specificare ulteriori dettagli sui match o le location. La notizia è stata comunicata tramite i canali ufficiali, con il wrestler che ha condiviso le sue intenzioni di essere presente in diverse città durante l’estate.

Dopo aver conquistato l’ Undisputed WWE Championship nell’ultima puntata di Raw, CM Punk ha svelato ai fan quali saranno i suoi impegni live per tutta l’estate. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, il Best in the World ha condiviso il calendario degli house show WWE che lo vedranno protagonista fino alla fine di agosto. Si tratta esclusivamente degli eventi non televisivi e, come precisato, l’elenco non comprende le puntate di Raw, SmackDown o gli eventuali Premium Live Event ai quali prenderà parte. L’annuncio arriva in un momento particolarmente importante della carriera di Punk. Soltanto pochi giorni fa, infatti, il fuoriclasse di Chicago ha sconfitto Sami Zayn conquistando nuovamente il titolo mondiale WWE, dando ufficialmente il via a un nuovo regno destinato a caratterizzare l’estate della compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk svela il suo calendario estivo dopo la conquista del titolo mondiale

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