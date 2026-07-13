Mansory ha presentato una versione personalizzata del Tmax, il maxi-scooter Yamaha, caratterizzata da dettagli in fibra di carbonio e finiture azzurrine. La modifica evidenzia un’estetica più sportiva, con elementi in materiale leggero e un tocco di colore distintivo. L’atelier tedesco, noto per le sue lavorazioni su auto di lusso di marchi come Ferrari e Lamborghini, si è concentrato su dettagli estetici e materiali di alta qualità per questa customizzazione.

Mansory è il nome di un celebrato atelier tedesco specializzato nelle personalizzazioni di auto di lusso, un’arte che gli ha fruttato la notorietà internazionale e l’ha portato a lavorare su modelli di Audi, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Mercedes e molti altri marchi di alta fascia. La sua ultima opera esula però dal mondo delle quattro ruote per concedersi una rara incursione in quello delle due. E non si tratta della prevedibile rivisitazione di un’affermata supersportiva, ma pittosto di uno scooter. Più precisamente, dello storico re dei maxi-scooter: l’inossidabile Yamaha Tmax. Il nome formale del progetto è Mansory Maxi Scooter e la sua base, come detto, è l’attuale Tmax 560. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Tmax secondo Mansory: carbonio e azzurrino per il maxi-scooter Yamaha

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