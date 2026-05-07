LIVE Cinà-Blockx 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurrino fa suo il primo set

Nella partita di singolare maschile in corso a Roma, il primo set si è concluso con la vittoria di un giocatore italiano, che ha ottenuto il break decisivo con un colpo di dritto. Attualmente, il match prosegue con il secondo set, mentre i punti vengono accumulati con scambi rapidi e precise potenze da entrambe le parti. La partita viene seguita in diretta, con aggiornamenti sui punteggi e le azioni principali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Palla corta di dritto deliziosa di Federico. 30-0 Serve il secondo smash a Cinà per ottenere il punto. 15-0 Servizio ed ottimo dritto dell’italiano. SECONDO SET 6-4 PRIMO SET CINA’! Se ne va, se ne va il dritto in uscita dal servizio del belga. L’azzurro porta a casa il primo parziale. 30-40 SET POINT CINA’. Doppio fallo Blockx. 30-30 Prima vincente del semifinalista di Madrid. 15-30 Dritto incrociato strettissimo dell’italiano, che si carica. 15-15 Risposta aggressiva e dritto in avanzamento ben giocato da Federico. 15-0 Comodo tocco sotto rete del belga ad avversario battuto. 5-4 Game Cinà. Se ne va il rovescio incrociato di Blockx, che dopo il cambio di campo servirà per restare nel set.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Blockx 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurrino fa suo il primo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti! LIVE Cinà-Blockx 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break e controbreak in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 CHE PUNTO! L’azzurro disegna il campo e chiude con il rovescio lungolinea in contropiede. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Live Federico Cinà - Alexander Blockx - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si recupera il match cancellato ieri; Nove azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Diretta Federico Cina - Alexander Blockx - Singolare Maschile - Internazionali BNL d'Italia 2026. Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook Finisce con la pioggia la giornata a Roma! Tutti i match interrotti (e quello non ancora iniziato sul Centrale tra Cinà e Blockx) verranno recuperati domani Giovedì 7 Maggio. x.com