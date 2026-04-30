guida ai migliori maxi scooter che si trovano in circolazione adesso

Nel 2026, i maxi scooter si presentano come veicoli che combinano caratteristiche di avventura e crossover, segnando una trasformazione significativa nel mercato. Questa evoluzione si nota nelle nuove proposte disponibili oggi, che uniscono funzionalità da scooter e capacità di affrontare percorsi più impegnativi. La scelta di modelli si amplia con diversi marchi che puntano a offrire soluzioni per chi cerca comfort, potenza e versatilità in un unico mezzo.

Se c'è una tendenza che definisce il 2026 dei maxi scooter, è la metamorfosi della categoria in chiave adventure-crossover. Le pedane si sono fatte tunnel, le ruote anteriori sono cresciute fino a 17 pollici, le forcelle sono diventate a steli rovesciati con doppia piastra, le carrozzerie hanno messo su muscoli da enduro stradale. È una rivoluzione estetica e tecnica che riscrive il DNA dello scooter: meno scudo lucido e più paramotore, meno vespa-style e più Dakar. Sotto la pelle, il segmento più caldo resta quello dei medi premium tra 350 e 500 cc, dove un nuovo equilibrio tra prestazioni, peso e prezzo apre il maxi scooter a chi guida con patente A2 o con la B (se conseguita prima del 2013).🔗 Leggi su Gqitalia.it

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