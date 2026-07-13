Un sub è stato trovato morto dopo un incidente in mare avvenuto domenica durante le ore di punta. L'immersione era iniziata circa trenta minuti prima lungo il costone di Massa Lubrense, che divide la Marina di Puolo dal porticciolo di Marina della Lobra. La zona si trova sotto Villa Angelina, un edificio storico legato a un noto comandante. L'incidente ha riacceso l'attenzione sul traffico di diportisti nella zona, già oggetto di preoccupazioni per la sicurezza.

Era iniziata da una mezzoretta l’immersione lungo il costone del capo di Massa, che separa la Marina di Puolo dal tratto di mare che conduce al porticciolo di Marina della Lobra, il costone che guarda a Sud proprio al di sotto di Villa Angelina che appartenne al comandante Achille Lauro. Un’immersione non particolarmente impegnativa, fino a una profondità massima di 30 metri, di routine la si potrebbe definire. Le operazioni erano gestite da un diving club di Castellammare di Stabia, che, generalmente, organizza escursioni sottomarine al Banco di Santa Croce, nelle acque di Vico Equense, una Zona di tutela biologica che ospita gorgonie rosse e gialle e numerose varietà di pesci, a partire dalle cernie. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Il sub ritrovato morto a Massa Lubrense, l'incidente in mare domenica nelle ore di punta: torna l'allarme sul traffico dei diportisti

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