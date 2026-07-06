Il 5 luglio, nel mare di Punta Campanella, una foca monaca è stata avvistata dai diportisti, che hanno filmato il mammifero mentre nuotava nell’acqua leggermente agitata. Si tratta di un ritorno di esemplari di questa specie nella zona, che sono stati segnalati più volte anche nel corso del 2025. La presenza dell’animale è stata documentata attraverso immagini catturate dai diportisti durante la giornata.

Nel mare un po' increspato di ieri (domenica 5 luglio) in Penisola sorrentina è ricomparsa la foca monaca. Protagonista – presumibilmente con vari esemplari – di diversi avvistamenti nel corso del 2025. Il mammifero è stato visto e filmato nella zona A, quella di riserva integrale, dell’Area marina di Punta Campanella, al largo di Massa Lubrense. Era a caccia, come testimoniano le immagini che la ritraggono con una preda in bocca e che sono state riprese dai sub del Centro Subacqueo di Torre del Greco, proprio al termine della loro escursione nei fondali. «È un video bellissimo e significativo – commenta Pierluigi Capone, Direttore dell’area marina protetta – perché evidenzia quanto sia importante tutelare integralmente alcune zone. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Massa Lubrense, una foca monaca a caccia nella acque di Punta Campanella: il video dei diportisti

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Foca monaca avvistata nel mare di Punta Campanella

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