Una ricetta virale su TikTok prevede di riempire un melone con sorbetto e gustarlo come dessert rinfrescante. La preparazione consiste nel svuotare il frutto, riempirlo con sorbetto e ricomporlo nella sua buccia. La tendenza ha riscosso successo tra gli utenti, che condividono video di questa semplice tecnica per affrontare il caldo estivo. La ricetta si diffonde sui social come soluzione rapida e fresca.

Il caldo non molla e su TikTok è ricomparsa prepotentemente la ricetta del sorbetto dentro il melone, che promette di regalare almeno qualche minuto di fresco sollievo. Negli ultimi giorni sta comparendo praticamente ovunque e ha un pregio che, in estate, vale quasi quanto il risultato finale: si prepara in pochi minuti e davvero la può affrontare chiunque, anche chi ha il pollice nero in cucina. Il procedimento è parte del successo. Si divide il melone a metà, si eliminano i semi, lo si copre con la pellicola e lo si lascia in congelatore finché la polpa non è completamente ghiacciata. A quel punto basta versare un po' di latte al centro e iniziare a raschiare l'interno con un cucchiaio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Il sorbetto dentro il melone è il food trend di TikTok che ci farà sopravvivere all'estate

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Trying the VIRAL WATERMELON ICE CREAM HACK

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