La Soap pedicure è il nuovo trend di bellezza per l’estate 2026, molto diffuso su TikTok. Si tratta di una pedicure minimalista, con un finish lucido e semplice, in contrasto con le decorazioni elaborate e i colori vivaci degli anni precedenti. La tendenza punta su un look pulito e raffinato, preferito da chi cerca un’estetica essenziale e moderna. La modalità si distingue per l’approccio sobrio e di classe, che si afferma come trend dominante per la stagione.

Dimenticate nail art maximaliste, colori neon e pedicure super elaborate. L’estate 2026 ha deciso di essere soft, glossy e impossibilmente chic. La nuova obsession beauty che sta invadendo TikTok, Pinterest e gli appuntamenti in salone si chiama soap pedicure — ovvero la versione piedi delle viralissime soap nails — e sì, è esattamente quel tipo di aesthetic che sembra dire: “Ho la mia vita perfettamente sotto controllo.” Minimal ma expensive-looking, è arrivata la Soap pedicure per i nostri piedi: naturale ma ultra curata. La soap pedicure è il beauty equivalent di lenzuola bianche appena lavate, skincare da 12 step e una vacanza in Costiera Amalfitana fotografata con filtro vintage. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Soap pedicure è il nail trend clean girl dell’estate 2026 (e TikTok è ossessionato)

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