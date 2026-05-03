Zoo fai da te e acchiappa click Ma a lo spettacolo da like fa soffrire gli amici animali

Sempre più persone cercano di rendere le proprie case dei piccoli zoo domestici, aggiungendo animali come cani, gatti e altri esemplari. Questa tendenza, spesso alimentata da contenuti online che attirano click e like, porta a un incremento di animali non sempre adeguatamente tutelati. La pratica di creare ambienti domestici con più specie animali è diventata una moda diffusa, anche se non sempre in linea con le esigenze di benessere degli animali stessi.

Avere un cane o gatto che girano per casa? Scontato. Oggi trasformare la propria abitazione in uno zoo assortito è assai più «trendy». Invece delle solite presenze feline o canine, colorati uccellini, silenziosi pesci rossi o morbidi conigli, appare più sofisticato avere un animale esotico, o selvatico, o ancora possedere qualche esemplare di fattoria. Quindi ecco una carica di anatre domestiche, galline, ricci, furetti, maialini vietnamiti, gufi, pitoni, persino capibara (un grosso roditore erbivoro) o draghi barbuti (un lucertolone tendente all’arancio). Con grandi guadagni per le aziende che producono accessori per questo tipo di bestiole e, purtroppo, anche per chi le contrabbanda attraverso i continenti.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Zoo fai da te e acchiappa click. Ma a lo spettacolo da like fa soffrire gli amici animali Notizie correlate Crédit Agricole Italia lancia “Mutuo CA Flexi”, tassi agevolati per case green e rate modulabili in un click: la gestione “fai-da-te” via AppCrédit Agricole Italia annuncia il lancio di Mutuo CA Flexi, un’offerta innovativa concepita per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei... Amici 25, Emanuel Lo ai ferri corti con Alessandra Celentano: “Sei egoriferita, non esiste la danza come piace a te. Fai chiacchiere da bar a ogni lettera”Anche alla quinta puntata di “Amici di Maria De Filippi” i due professori di danza contrapposti tra loro Emanuel Lo e Alessandra Celentano non si...