Il rullino trovato dopo 40 anni nelle Marche | era perso tra le rocce i volti delle foto rigenerati con l'IA

Dopo 40 anni, un rullino fotografico è stato ritrovato tra le rocce nelle Marche. Le immagini presenti sono state rigenerate con l'uso dell'intelligenza artificiale, che ha migliorato la qualità delle foto. Un filmmaker locale ha condiviso sui social un appello per identificare le persone ritratte negli scatti, invitando chi riconoscesse qualcuno a mettersi in contatto.

Un vecchio rullino è tornato in vita grazie all'intelligenza artificiale, permettendo a un filmmaker marchigiano di lanciare un appello sui social per ritrovare le persone immortalate dagli scatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Il giallo del rullino trovato dopo 40 anni nelle rocce: Ho ricostruito i volti con l’AI, ora li cerco; Geologo trova un vecchio rullino in montagna e il video diventa virale. Poi la svolta di un'utente: Nelle foto c'è mio marito morto 27 anni fa; Stiamo cercando i proprietari di queste foto: un rullino di oltre 30 anni trovato casualmente nelle Gole di Frasassi porta alla luce vecchie immagini di climbers; Il mistero del rullino ritrovato, i ricordi di 40 anni fa saranno restituiti: Stupito che siano riusciti a stamparli.

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