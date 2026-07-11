Trova rullino di 40 anni fa Le foto di un’escursione ricostruite con l’IA | Ora cerco quei volti
Un rullino fotografico di 40 anni fa è stato ritrovato, contenente immagini di un'escursione nella gola di Frasassi. Le foto sono state ricostruite con l’uso dell’intelligenza artificiale, che ha permesso di identificare i soggetti e i dettagli delle immagini. Ora si cercano i volti e le persone ritratte in quelle fotografie, conservate nel tempo in modo inatteso. Non sono stati forniti dettagli su chi siano i soggetti o sul luogo esatto dello scatto.
Immagina di camminare lungo una parete di montagna, infilare la mano in un anfratto tra le rocce della gola di Frasassi, nel cuore delle Marche, e tirare fuori un pezzo di memoria rimasto congelato nel tempo per quarant’anni. Una storia incredibile che ha già conquistato il web, diventando virale con un video da 32mila like e oltre 8mila condivisioni in meno di un giorno. Tutto comincia sulla Torre di Jesi, dove il geologo ed esperto climber Lorenzo Rossetti, di Montecarotto nota sotto alcuni sassi un vecchio rullino fotografico, consumato ma intero. "Lorenzo, un mio amico arrampicatore geologo mi manda una foto su WhatsApp - spiega il regista fabrianese Paolo Bacchi - Su questo messaggio c’era la fotografia di un vecchio rullino, consumato, rovinato esternamente ma ancora intero". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Il giallo del rullino trovato dopo 40 anni nelle rocce: “Ho ricostruito i volti con l’AI, ora li cerco”Un rullino fotografico degli anni Ottanta trovato tra le rocce sta suscitando grande interesse.
Belén Rodriguez: «Sono single da due anni, non si trova niente. Ma non cerco un fidanzato. Con i miei figli credo di aver fatto un buon lavoro, Santiago è un nerd»La showgirl ha dichiarato di essere single da due anni e di non cercare attualmente una relazione.
Si parla di: Il giallo del rullino trovato dopo 40 anni nelle rocce: Ho ricostruito i volti con l’AI, ora li cerco; Il giallo del rullino trovato dopo 40 anni nelle rocce | Ho ricostruito i volti con l’AI ora li cerco.