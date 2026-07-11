Trova rullino di 40 anni fa Le foto di un’escursione ricostruite con l’IA | Ora cerco quei volti

Notizia in breve

Un rullino fotografico di 40 anni fa è stato ritrovato, contenente immagini di un'escursione nella gola di Frasassi. Le foto sono state ricostruite con l’uso dell’intelligenza artificiale, che ha permesso di identificare i soggetti e i dettagli delle immagini. Ora si cercano i volti e le persone ritratte in quelle fotografie, conservate nel tempo in modo inatteso. Non sono stati forniti dettagli su chi siano i soggetti o sul luogo esatto dello scatto.