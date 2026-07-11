Un rullino fotografico degli anni Ottanta trovato tra le rocce sta suscitando grande interesse. Dopo essere stato scoperto in un anfratto roccioso, è stato analizzato con l'intelligenza artificiale per ricostruire i volti delle persone nelle foto. Ora si cerca di identificare i soggetti, coinvolgendo appassionati di alpinismo, tecnologi e nostalgici. La scoperta ha portato a una vasta indagine online volta a trovare le persone ritratte.

Ancona, 11 luglio 2026 – Un rullino fotografico degli anni Ottanta riemerso dal buio di un anfratto roccioso sta scatenando una maxi indagine collettiva sul web, unendo appassionati di alpinismo, esperti di tecnologia e nostalgici del secolo scorso. Migliaia di messaggi hanno invaso i profili social del regista fabrianese Paolo Bacchi e del geologo di Montecarotto Lorenzo Rossetti subito dopo il lancio di un video-appello realizzato da Bacchi e diventato virale, con 2 milioni e mezzo di visualizzazioni su Instagram. Il tam tam ha raggiunto le sezioni del Cai di tutta Italia e la community si è mobilitata per ridare un’identità a un gruppo di scalatori le cui immagini sono rimaste sepolte per quarant’anni tra le pietre della Torre di Jesi, nella suggestiva gola di Frasassi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il giallo del rullino trovato dopo 40 anni nelle rocce: “Ho ricostruito i volti con l’AI, ora li cerco”

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Si parla di: Il giallo del rullino trovato dopo 40 anni nelle rocce: Ho ricostruito i volti con l’AI, ora li cerco; Stiamo cercando i proprietari di queste foto: un rullino di oltre 30 anni trovato casualmente nelle Gole di Frasassi porta alla luce vecchie immagini di climbers.