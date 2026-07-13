Un rullino fotografico sepolto tra le rocce della Gola di Frasassi, abbandonato da oltre 40 anni, è stato scansionato con un’intelligenza artificiale. L’immagine di un uomo è stata condivisa sui social, dove una donna ha riconosciuto il volto e ha dichiarato che si tratta di suo marito, morto 27 anni fa. La foto ha generato un’ampia discussione online e ha portato alla luce un mistero legato a un passato dimenticato.

Nelle Marche, nella Gola di Frasassi, un vecchio rullino fotografico dimenticato tra le rocce ha innescato una caccia collettiva sul Web capace di risolvere un enigma sorprendente. Lo scalatore Lorenzo Rossetti, geologo di Montecarotto (Ancona) e appassionato di arrampicata, si imbatte per caso in una pellicola fotografica incastrata sotto alcuni sassi, in un anfratto della Torre di Jesi. Come riporta Il Messaggero, era un oggetto che ha resistito per decenni al sole d’estate e al gelo d’inverno, eppure ancora integro. Rossetti scatta una foto al ritrovamento e la invia a un amico: il regista fabrianese Paolo Bacchi. Per Bacchi non è un rullino qualunque. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il rullino sepolto tra le rocce per 40 anni, l’IA “riporta in vita” un volto e una donna lo riconosce sui social: “Ma quello è mio marito morto 27 anni fa”

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