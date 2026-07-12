Un rullino fotografico trovato tra le rocce delle Gole di Frasassi è stato recuperato dopo essere rimasto nascosto per circa 40 anni. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito di un’operazione di ricerca che ha coinvolto diverse squadre specializzate. La scoperta ha portato alla luce immagini risalenti a decenni fa, che ora sono sotto esame per determinare le circostanze del loro abbandono. Il ritrovamento ha suscitato grande interesse tra appassionati e storici dell’alpinismo.

Ancona, 12 luglio 2026 – La straordinaria caccia all’uomo nata attorno al misterioso rullino fotografico ritrovato nella gola di Frasassi ha raggiunto in poco più di 24 ore il suo traguardo più emozionante, risolvendo un enigma lungo quarant’anni e regalando una vera e propria "carezza sul cuore" alla storia dell’ alpinismo italiano. Quel piccolo scrigno di diapositive, scampato per quattro decenni al gelo e alle intemperie sotto i sassi della Torre di Jesi e riportato alla luce dal geologo montecarottese Lorenzo Rossetti, apparteneva a una leggenda assoluta delle vette: Tiziano Cantalamessa, il "Bonatti del centro-sud". https:www.ilrestodelcarlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Che gioia, è il mio Tiziano”. Risolto il giallo del rullino rimasto nascosto tra le rocce per 40 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tiziano Ferro: guarda il live del suo RDS Showcase

Notizie e thread social correlati

Il giallo del rullino trovato dopo 40 anni nelle rocce: “Ho ricostruito i volti con l’AI, ora li cerco”Un rullino fotografico degli anni Ottanta trovato tra le rocce sta suscitando grande interesse.

Trova rullino di 40 anni fa. Le foto di un’escursione ricostruite con l’IA: "Ora cerco quei volti"Un rullino fotografico di 40 anni fa è stato ritrovato, contenente immagini di un'escursione nella gola di Frasassi.

Temi più discussi: Che gioia, è il mio Tiziano. Risolto il giallo del rullino rimasto nascosto tra le rocce per 40 anni; Il Signore è il mio Pastore: l'autobiografia del Cardinale John Tong, segno di gratitudine per il cammino di gioia e speranza che il Signore gli ha donato; La Gioia di Danzare, a Lecce, il 24 luglio, il gala ideato e interpretato da Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko; LA RIVOLTA DELLA GIOIA.

L’esperienza spirituale cristiana ha le sue radici in una novella lieta: il #Vangelo. Se è il Vangelo il terreno da cui si sviluppa la fede cristiana, significa che la #gioia è un suo ingrediente essenziale. Di fra Antonio Ramina x.com

Perché è così difficile divertirsi e giocare un po' di magia in questi giorni? reddit

Che gioia, è il mio Tiziano. Risolto il giallo del rullino rimasto nascosto tra le rocce per 40 anniUno dei fotografati è Cantalamessa, leggenda dell’alpinismo, morto nel ’99. La vedova Renata Nardinocchi: Ho riconosciuto anche i suoi amici. Quelle immagini sono una carezza al cuore ... msn.com

Com’è La Gioia di Gelormini, un grande film presentato a VeneziaAlle Giornate degli Autori di Venezia 82 c’è un unico film italiano in gara: La Gioia di Nicolangelo Gelormini, un’opera che dietro l’apparente promessa del titolo nasconde una storia ben più amara. esquire.com