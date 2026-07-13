Il ritorno di McGregor è stato un disastro

Da ultimouomo.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rientro di Conor McGregor in UFC si è concluso con una sconfitta. La serata si è svolta all’interno della T-Mobile Arena di Las Vegas, dove il pubblico ha accolto con entusiasmo il ritorno dell’atleta dopo cinque anni di assenza. La pausa è dovuta a impegni personali e a un grave infortunio subito in gabbia. La lotta si è conclusa senza vittoria per McGregor, segnando un risultato negativo dopo il lungo periodo di inattività.

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La T-Mobile Arena di Las Vegas è una bolgia, nella notte dell’11 luglio: il pubblico attende rumorosamente l’entrata di Conor McGregor, al rientro dopo 5 anni di inattività, causati da impegni di vita extra-sportivi ma anche dall’ultimo infortunio subito in gabbia, piuttosto serio. Quello che è stato a lungo “il volto della promotion” e il singolo individuo a contribuire maggiormente all’esplosione mediatica delle MMA un decennio fa circa, dovrà combattere contro uno dei suoi più grandi rivali, Max Holloway, che lo attende nell’ottagono e non pare intimorito dal pubblico che, diversamente da quello che di solito accade, non sembra dalla sua parte. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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COSA È SUCCESSO A UFC329 Il ritorno di CONOR McGREGOR è stato un DISASTRO!

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