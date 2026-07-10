Conor McGregor torna nell’Ottagono | il ritorno di The Notorious contro Max Holloway infiamma UFC 329

Da sport.periodicodaily.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex campione di arti marziali miste tornerà a combattere dopo cinque anni di assenza. L’appuntamento è l’11 luglio in una grande arena di Las Vegas, dove affronterà un avversario già incontrato in passato. La sfida sarà un rematch che risale a circa tredici anni fa.

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Dopo cinque anni di assenza, Conor McGregor è pronto a tornare a combattere. L’ex campione irlandese sarà il protagonista di UFC 329, in programma l’11 luglio alla T-Mobile Arena di Las Vegas, dove affronterà Max Holloway in un attesissimo rematch che riporta indietro il calendario di tredici anni. L’incontro rappresenta uno degli eventi più attesi dell’anno per gli appassionati di MMA e segna il ritorno ufficiale di uno dei lottatori più iconici nella storia della UFC. Un ritorno atteso da anni. L’ultima apparizione di McGregor nell’Ottagono risale al 2021, quando subì la grave frattura della gamba nel terzo confronto con Dustin Poirier. Tra infortuni, problemi fisici e vicende extrasportive, il fuoriclasse irlandese è rimasto lontano dalle competizioni, alimentando dubbi sulla possibilità di rivederlo ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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Conor McGregor vs Max Holloway 1 | FULL FIGHT | UFC 329

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