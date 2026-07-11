McGregor vs Holloway 2 oggi a UFC 329 dove vedere il ritorno di Conor in TV e streaming | orario e card

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra McGregor e Holloway si svolge oggi a UFC 329, con il combattimento previsto all’1 ora italiana. L’evento principale inizia alle 23, con una serie di incontri che precedono il match tra i due fighter. La serata sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con dettagli su piattaforme e orari disponibili per gli spettatori interessati a seguire il ritorno di Conor McGregor in azione.

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McGregor vs Holloway 2 oggi è la card clou dell'evento UFC 329: si disputa all'1 ora italiana. Scaletta dell'evento a partire dalle 23, tutte le info su dove vederlo in diretta tv e in streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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