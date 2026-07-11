Il match tra McGregor e Holloway si svolge oggi a UFC 329, con il combattimento previsto all’1 ora italiana. L’evento principale inizia alle 23, con una serie di incontri che precedono il match tra i due fighter. La serata sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con dettagli su piattaforme e orari disponibili per gli spettatori interessati a seguire il ritorno di Conor McGregor in azione.

McGregor vs Holloway 2 oggi è la card clou dell'evento UFC 329: si disputa all'1 ora italiana. Scaletta dell'evento a partire dalle 23, tutte le info su dove vederlo in diretta tv e in streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Conor McGregor vs Max Holloway: FULL UFC 329 Pre-Fight Press Conference

Notizie e thread social correlati

Conor McGregor torna nell’Ottagono: il ritorno di “The Notorious” contro Max Holloway infiamma UFC 329Un ex campione di arti marziali miste tornerà a combattere dopo cinque anni di assenza.

Conor McGregor sfiora la rissa con Holloway e canta ‘Wonderwall’ in conferenza: un ritorno tra show e polemicheDurante una conferenza stampa, Conor McGregor ha rischiato di scatenare una rissa con Max Holloway, con la sicurezza che è dovuta intervenire più...

Temi più discussi: UFC 329: McGregor vs Holloway 2 - La preview del main event che segna il ritorno della star irlandese dopo 5 anni; McGregor vs Holloway 2 oggi a UFC 329, dove vedere il ritorno di Conor in TV e streaming: orario e card; McGregor torna in UFC dopo 5 anni | Come seguire l'incontro con Holloway; UFC 329: McGregor vs Holloway 2. quando e dove vederlo, tutte le info.

McGregor vs Holloway 2 oggi a UFC 329, dove vedere il ritorno di Conor in TV e streaming: orario e cardMcGregor vs Holloway 2 oggi è la card clou dell’evento UFC 329: si disputa all’1 ora italiana. Scaletta dell’evento a partire dalle 23, tutte le info su dove vederlo in diretta tv e in streaming. fanpage.it

PESI FATTIMcGregor vs Holloway 2 è ufficiale. UFC 329 si vedrà in diretta su Discovery+, HBO Max e Eurosport 1 nella notte tra sabato e domenica. x.com

Volkanovski sceglie Max Holloway per battere Conor McGregor con una sottomissione nel 2° o 3° round: Devo andare con Max. Conor non combatte da un po'... Non è più lo stesso combattente che abbiamo sempre visto. Penso che Max lo metterà in difficolt reddit

McGregor torna in UFC dopo 5 anni | Come seguire l'incontro con HollowayMcGregor torna in UFC contro Holloway: orari, card completa e dove seguire l'evento. msn.com