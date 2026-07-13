Il ritorno a casa della Norvegia come se avesse vinto i Mondiali Haaland atterra col procione | l’oceano rosso a Oslo per l’ultima vogata – I video

Da open.online 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La nazionale norvegese è tornata a Oslo dopo aver raggiunto i quarti di finale ai Mondiali, il miglior risultato di sempre. L’arrivo è stato accolto da una folla, con immagini di Haaland che scende dall’aereo con un procione. L’oceano rosso ha caratterizzato l’ultima fase del viaggio, e i video mostrano la celebrazione tra i tifosi che hanno aspettato il ritorno della squadra. La città si è fermata per festeggiare l’impresa.

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Oslo si è fermata questa sera per accogliere la nazionale norvegese, tornata a casa dopo aver raggiunto i quarti di finale del Mondiale, il risultato più alto mai ottenuto dalla squadra. Circa 90.000 persone si sono riversate in città per festeggiare l’impresa, riempiendo le strade e la piazza davanti al Palazzo Reale. July 13, 2026 Cosa è successo alla Viking Row guidata dal principe Haakon. Il momento clou della serata è stata la ormai tradizionale “Viking Row”, il rituale di urla e vogate simulate che accompagna i ritorni della nazionale. A dare il ritmo alla folla, tamburo alla mano, è stato il principe ereditario Haakon in persona. Il... 🔗 Leggi su Open.online

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