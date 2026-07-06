migliaia in piazza a oslo per festeggiare la vittoria della norvegia la squadra di haaland ha eliminato il brasile dai mondiali

Notizia in breve

Migliaia di persone si sono radunate in piazza del municipio di Oslo per celebrare la vittoria della squadra nazionale di calcio, che ha eliminato il Brasile dai Mondiali. La partita si è conclusa con una vittoria della squadra con un punteggio che ha permesso di superare i sudamericani. La festa è durata diverse ore, con i presenti che hanno esultato e cantato dopo il risultato. L'evento ha coinvolto un vasto pubblico di tifosi e cittadini.