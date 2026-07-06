Migliaia in piazza a Oslo per festeggiare la vittoria della Norvegia La squadra di Haaland ha eliminato il Brasile dai Mondiali
Migliaia di persone si sono radunate in piazza del municipio di Oslo per celebrare la vittoria della squadra nazionale di calcio, che ha eliminato il Brasile dai Mondiali. La partita si è conclusa con una vittoria della squadra con un punteggio che ha permesso di superare i sudamericani. La festa è durata diverse ore, con i presenti che hanno esultato e cantato dopo il risultato. L'evento ha coinvolto un vasto pubblico di tifosi e cittadini.
O slo, 6 lug. (askanews) – Una festa per migliaia di norvegesi nella piazza del municipio di Oslo: la squadra di Haaland ha appena battuto il Brasile ai Mondiali di calcio e tutta una nazione in un certo senso ha festeggiato l’impresa sportiva. Leggi anche › Il Vichingo con la passione per Hermès. L’incredibile collezione di borse di Erling Haaland iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Grande festa a Oslo per la vittoria mondiale della Norvegia iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Migliaia in piazza a Oslo per festeggiare la vittoria della Norvegia
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