Haaland picchia il tamburo i militari impazziti la festa incredula dei norvegesi | cosa è successo a Oslo dopo il KO al Brasile ai Mondiali – I video

Da open.online 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Oslo, un’ampia folla si è radunata dopo che la Norvegia ha sconfitto il Brasile per 2-1 ai Mondiali, qualificandosi per i quarti di finale. Erling Haaland ha segnato due gol decisivi, portando la squadra alla vittoria storica. Nel centro della città, alcuni tifosi hanno festeggiato battendo i tamburi e gridando di gioia, mentre i militari presenti sono stati coinvolti nella confusione generale. Sono stati condivisi diversi video dell’evento.

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La Norvegia batte per la prima volta nella sua storia il Brasile di Carlo Ancelotti e vola ai quarti di Mondiale, grazie a una doppietta di Erling Haaland che decide il match sul 2-1 al MetLife Stadium. Il rigore di Neymar nel recupero non basta a evitare l’eliminazione ai brasiliani. Sui social è esplosa subito la festa norvegese: nel video pubblicato dall’account ufficiale @nfflandslag, la squadra intona la tradizionale Viking Row, con lo stesso Haaland a scandire il ritmo su un tamburo. Take it away, Erling?? pic.twitter.comtEZ4p00NXd — Fotballandslaget (@nfflandslag) July 6, 2026 Cosa è successo a Oslo dopo la vittoria della Norvegia ai Mondiali. 🔗 Leggi su Open.online

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