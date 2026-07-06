Haaland picchia il tamburo i militari impazziti la festa incredula dei norvegesi | cosa è successo a Oslo dopo il KO al Brasile ai Mondiali – I video

Notizia in breve

A Oslo, un’ampia folla si è radunata dopo che la Norvegia ha sconfitto il Brasile per 2-1 ai Mondiali, qualificandosi per i quarti di finale. Erling Haaland ha segnato due gol decisivi, portando la squadra alla vittoria storica. Nel centro della città, alcuni tifosi hanno festeggiato battendo i tamburi e gridando di gioia, mentre i militari presenti sono stati coinvolti nella confusione generale. Sono stati condivisi diversi video dell’evento.