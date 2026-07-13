Il rione Casette ha vinto la 26ª edizione del Palio del Pattino a Grottammare, con gli equipaggi di Giuseppe Sforza e Fabio Perozzi. La gara si è svolta nel pomeriggio e ha coinvolto nove squadre che si sono sfidate su un percorso di cinque miglia. Le condizioni del mare hanno reso la competizione particolarmente impegnativa.

Il rione Casette, con i rematori Giuseppe Sforza e Fabio Perozzi, ha vinto la 26esima edizione del Palio del Pattino di Grottammare disputatosi nel pomeriggio di ieri e che ha visto in acqua 9 equipaggi che si sono dati battaglia su un campo di gara reso difficile delle condizioni meteomarine, sulla distanza delle 5 miglia. Nelle prime ore del giorno la gara era stata messa in discussione proprio per la presenza di vento sostenuto e le onde che avrebbero reso impossibile la remata. Nel primo pomeriggio il vento è calato e le onde si sono attenuate, rendendo possibile l’attesa manifestazione. Ricordiamo che gli equipaggi iscritti erano dieci e che, per problemi fisici la coppia detentrice del trofeo Raffaella Pazitor e Christian Griglio, del rione Lame, all’ultimo momento ha dovuto dare forfait. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il rione Casette in trionfo a Grottammare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palio Musici e Sbandieratori. Trionfo per il rione de’ BrozziLo scorso weekend, piazza Mazzini ha accolto numerosi spettatori per le gare del Palio Musici e Sbandieratori della Contesa Estense.

Il trionfo del Rione de’ Brozzi: un weekend da record alla Contesa Estense 2026Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, il Rione de’ Brozzi ha dominato la Contesa Estense a Lugo, attirando numerosi sostenitori.

Argomenti più discussi: Palio del pattino al fotofinish a Grottammare, il vincitore è il rione Casette con Giuseppe Sforza e Fabio Perozzi; Domenica c’è il Palio del Pattino; Palio del Pattìno, a Grottammare Casette vince per 39 secondi su Croce Arabo: Valtesino terzo; Domenica c’è il Palio del Pattino.

Palio del pattino al fotofinish a Grottammare, il vincitore è il rione Casette con Giuseppe Sforza e Fabio PerozziGROTTAMMARE Il rione Casette vince la 26esima edizione del Palio del Pattìno. La competizione si è svolta ieri pomeriggio nelle acque antistanti Grottammare e ha visto ... corriereadriatico.it