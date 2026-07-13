Il rione Casette in trionfo a Grottammare

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rione Casette ha vinto la 26ª edizione del Palio del Pattino a Grottammare, con gli equipaggi di Giuseppe Sforza e Fabio Perozzi. La gara si è svolta nel pomeriggio e ha coinvolto nove squadre che si sono sfidate su un percorso di cinque miglia. Le condizioni del mare hanno reso la competizione particolarmente impegnativa.

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Il rione Casette, con i rematori Giuseppe Sforza e Fabio Perozzi, ha vinto la 26esima edizione del Palio del Pattino di Grottammare disputatosi nel pomeriggio di ieri e che ha visto in acqua 9 equipaggi che si sono dati battaglia su un campo di gara reso difficile delle condizioni meteomarine, sulla distanza delle 5 miglia. Nelle prime ore del giorno la gara era stata messa in discussione proprio per la presenza di vento sostenuto e le onde che avrebbero reso impossibile la remata. Nel primo pomeriggio il vento è calato e le onde si sono attenuate, rendendo possibile l’attesa manifestazione. Ricordiamo che gli equipaggi iscritti erano dieci e che, per problemi fisici la coppia detentrice del trofeo Raffaella Pazitor e Christian Griglio, del rione Lame, all’ultimo momento ha dovuto dare forfait. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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