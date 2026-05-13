Lo scorso weekend, piazza Mazzini ha accolto numerosi spettatori per le gare del Palio Musici e Sbandieratori della Contesa Estense. Le competizioni hanno visto protagonisti gruppi che hanno eseguito esibizioni di alto livello tecnico, attirando un grande pubblico. Tra i vari rioni in gara, quello de’ Brozzi si è aggiudicato la vittoria nelle rispettive discipline. Le prove si sono svolte in un’atmosfera vivace, con partecipanti e spettatori coinvolti nelle diverse esibizioni.

Tanti hanno gremito piazza Mazzini per assistere alle gare del palio Musici e del palio Sbandieratori della Contesa Estense che si sono tenute lo scorso weekend, animate da esibizioni di altissimo livello tecnico. Sabato 9 maggio si sono aperte le competizioni del palio Sbandieratori con la gara di singolo tradizionale, dominata dal rione de’ Brozzi che ha conquistato le prime due posizioni del podio grazie alle esibizioni di Matteo Ricci Lucchi, vincitore, e Filippo Flisi, secondo classificato. Terzo posto per Paolo Pagani del rione Cento. Sempre sabato si è svolta la prova di grande squadra, che ha visto ancora una volta prevalere il rione de’ Brozzi, davanti al rione Madonna delle Stuoie e al rione Cento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palio Musici e Sbandieratori. Trionfo per il rione de’ Brozzi

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