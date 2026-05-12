Il trionfo del Rione de’ Brozzi | un weekend da record alla Contesa Estense 2026

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, il Rione de’ Brozzi ha dominato la Contesa Estense a Lugo, attirando numerosi sostenitori. La manifestazione si è svolta in Piazza Mazzini, trasformata in un palcoscenico di grande livello tecnico e partecipazione. L’evento ha visto un’affluenza significativa di pubblico e ha coinvolto le diverse squadre dei rioni, con il Rione de’ Brozzi che si è imposto come protagonista assoluto.

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Il fine settimana del 9 e 10 maggio rimarrà scolpito nella memoria dei sostenitori del Rione de’ Brozzi, protagonista assoluto di un'edizione della Contesa Estense Città di Lugo capace di trasformare Piazza Mazzini in un palcoscenico di altissimo livello tecnico e fervore popolare. Il rione ha.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dalla Contesa Estense al Sonora Fest, ma anche concerti e instagrammer: si accende il weekend nel ravennateUn fine settimana ricco di appuntamenti attende il ravennate, tra grandi eventi, festival culturali, musica dal vivo e iniziative per tutte le età. Lugo torna al Medioevo con il palio della Contesa EstenseLugo si prepara a fare un tuffo nella storia con l’edizione 2026 del Palio – Contesa Estense, in programma dal 9 al 17 maggio, uno degli eventi più... Argomenti più discussi: Frosinone, dalla Notte Bianca alla festa nel Rione Giardino: ok al programma di eventi per giugno; Una gioia immensa: questa vittoria è di tutti e la dedichiamo a Romi; Castiglion Fiorentino festeggia il suo patrono, San Michele Arcangelo; Festa del Soccorso a San Severo, non solo batterie: Rione via Fortore, pranzo per le persone indigenti.