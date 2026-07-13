Il rilancio di Porto Venere Poker del Fossamastra nella gara femminile

Da lanazione.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Porto Venere torna a vincere una competizione prepalio dopo un mese e mezzo. Le ragazze di Fossamastra hanno ottenuto un poker nella gara femminile, confermando la loro superiorità. Per la prima volta tra gli juniores, il Cadimare ha conquistato una vittoria importante in uno scontro diretto con il Fezzano.

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Il rilancio del Porto Venere, che torna a vincere una prepalio dopo un mese e mezzo; il poker servito dalle ragazze di Fossamastra, che dimostrano ancora una volta di non avere (al momento) avversarie; la prima volta tra gli juniores del Cadimare, capace di portarsi a casa una grande vittoria dopo un testa a testa col Fezzano. Questi i vincitori della prepalio andata in scena ieri pomeriggio a San Terenzo, nello specchio acqueo dietro al castello. Dopo una settimana difficile, condita da parecchie polemiche, anche l’appuntamento di ieri non ha mancato di far discutere, con l’eloquente striscione esposto dai Boys del Canaletto: "Rispettate il Palio del Golfo" il messaggio eloquente dei supporter canarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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