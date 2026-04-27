Porto Venere si tinge di colori | nasce il concorso dei balconi

A Porto Venere, dal 8 al 31 maggio 2026, si svolge il concorso botanico Porto Venere in Fiore. L'iniziativa coinvolge le abitazioni lungo i balconi, che vengono decorati con fiori e piante. La manifestazione è aperta ai residenti e mira a valorizzare il patrimonio floreale della città. Durante il periodo del concorso, le decorazioni saranno valutate da una giuria composta da esperti del settore.

? Cosa sapere Porto Venere ospita il concorso botanico Porto Venere in Fiore dall'8 al 31 maggio 2026.. Residenti e commercianti decoreranno balconi e vetrine con piante vere per valorizzare il borgo.. Dal 8 al 31 maggio 2026, i caruggi e i balconi di Porto Venere si trasformeranno in un mosaico botanico grazie alla prima edizione di Porto Venere in Fiore 2026, un concorso che punta a coinvolgere l’intera comunità locale. L’iniziativa nasce dalla volontà di coniugare la bellezza naturale con il tessuto sociale del borgo, promuovendo un progetto coordinato dalla Pubblica Assistenza Croce Bianca insieme al Consorzio Turistico Portovenere e al portale VisitPortoVenere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Venere si tinge di colori: nasce il concorso dei balconi Notizie correlate Esquilino si tinge di colori: nasce il contest per Alberto ZiveriL’arte si sposta dai contesti istituzionali alle strade del quartiere Esquilino, dove domenica 10 maggio i giardini di Piazza Vittorio Emanuele II... Il cielo di Verona si tinge dei colori paralimpici per un debutto storico(askanews) — Un sorvolo inclusivo ha accompagnato l’apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il Golfo dei Poeti si tinge di storia | tornano le Vele d’Epoca. Porto Venere si rifà il look: al via il primo concorso floreale tra caruggi e balconiPorto Venere si rifà il look: al via il primo concorso floreale tra caruggi e balconi ... msn.com Porto Venere, il comitato Il Frastaglio: Difendiamo il patrimonio pubblico. No alla sua svendita, sì alla salvaguardia della sua unicitàPorto Venere, il comitato Il Frastaglio: Difendiamo il patrimonio pubblico. No alla sua svendita, sì alla salvaguardia della sua unicità ... msn.com