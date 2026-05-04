Canottaggio Fossamastra prima al traguardo nella gara di gozzi nazionali
Nella prima gara nazionale di gozzo, l’equipaggio femminile di Fossamastra ha raggiunto il primo posto al traguardo. La competizione si è svolta nelle acque della Morin, organizzata dalla stessa borgata e da Muggiano, con il supporto della Federazione Italiana di canottaggio sedile fisso. La manifestazione ha visto partecipanti provenienti da diverse località italiane, tutte impegnate in una prova di resistenza e tecnica.
L’equipaggio femminile di Fossamatra grande protagonista della prima gara specialità Gozzo nazionale, organizzata nelle acque della Morin dalla stessa borgata e da Muggiano, sotto l’egida della Federazione Italiana canottaggio sedile fisso. In gara si sono sfidati armi maschili e femminili delle categorie junior, senior e master, su una distanza di 1500 metri. Una bella giornata di sport che ha visto Fossamastra vincere la gara femminile, unico equipaggio spezzino a tagliare il traguardo per primo col tempo di 9:51.51 davanti a Urania (10:10.81), Castiglione della Pescaia (10:15.77), Muggiano (10:36.44) e Club del Mare, arrivato quinto col tempo di 10:54.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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