Canottaggio Fossamastra prima al traguardo nella gara di gozzi nazionali

Nella prima gara nazionale di gozzo, l’equipaggio femminile di Fossamastra ha raggiunto il primo posto al traguardo. La competizione si è svolta nelle acque della Morin, organizzata dalla stessa borgata e da Muggiano, con il supporto della Federazione Italiana di canottaggio sedile fisso. La manifestazione ha visto partecipanti provenienti da diverse località italiane, tutte impegnate in una prova di resistenza e tecnica.

L’equipaggio femminile di Fossamatra grande protagonista della prima gara specialità Gozzo nazionale, organizzata nelle acque della Morin dalla stessa borgata e da Muggiano, sotto l’egida della Federazione Italiana canottaggio sedile fisso. In gara si sono sfidati armi maschili e femminili delle categorie junior, senior e master, su una distanza di 1500 metri. Una bella giornata di sport che ha visto Fossamastra vincere la gara femminile, unico equipaggio spezzino a tagliare il traguardo per primo col tempo di 9:51.51 davanti a Urania (10:10.81), Castiglione della Pescaia (10:15.77), Muggiano (10:36.44) e Club del Mare, arrivato quinto col tempo di 10:54.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Canottaggio. Fossamastra prima al traguardo nella gara di gozzi nazionali Notizie correlate Canottaggio, ottimi risultati per l’Italia nella prima giornata di finali del Memorial d’AlojaL’Italia si conferma Nazione di riferimento del panorama internazionale e ben figura nella prima giornata di finali del Memorial Paolo d’Aloja a... Robot cade prima del traguardo ma supera il record di Kiplino nella mezza maratona a PechinoRisultato storico alla Beijing E-Town Half-Marathon, una mezza maratona in cui gareggiano da una parte gli umani e dall'altra i robot.