Un ceramista ha realizzato il pumo più grande del mondo, certificato ufficialmente. La creazione, di grandi dimensioni, è stata completata a Grottaglie, nota come capitale della ceramica. Il manufatto entra in un catalogo dedicato all’arte tradizionale della città. La realizzazione è stata descritta dal ceramista stesso, che ha spiegato i passaggi per ottenere il risultato. La ceramica di Grottaglie si arricchisce così di un’opera riconosciuta come la più grande al mondo.

Grottaglie, oltre a essere la capitale della ceramica, vanta adesso anche la realizzazione del «pumo» più grande del mondo. Un manufatto originale, certificato ufficialmente, che entra di diritto in un ideale libro dedicato all’arte tradizionale che Grottaglie diffonde nel mondo. Il maestro autore di questo pumo - alto due metri e dalla circonferenza di tre metri e mezzo - è Giuseppe Rosa che apre la sua bottega in via Crispi 72, cuore del quartiere delle ceramiche. Maestro perché ha pensato a un’opera di questo tipo? «L’ho fatto per dedicarlo a quanti mi hanno insegnato il mestiere. Io sono un ‘capasunaro’, cioè uno di quei ceramisti che sono partiti facendo i capasuni. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Il pumo più grande del mondo, ecco il lavoro del ceramista Giuseppe Rosa. «Vi spiego come l'ho realizzato»

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