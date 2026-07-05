Grottaglie | il pumo più grande del mondo Sarà presentato sabato prossimo

Sabato prossimo sarà presentato il pumo in ceramica più grande al mondo, un manufatto pugliese a forma di bocciolo di fiore di acanto, circondato da foglie. Il pumo è un simbolo di vita, prosperità e fecondità. La cerimonia di presentazione includerà anche la mostra fotografica allegata.

Di seguito il comunicato corredato da foto: Il Pumo è un manufatto in ceramica pugliese a forma di bocciolo di fiore (in particolare di acanto) circondato da foglie, simbolo di vita, prosperità e fecondità. Non ha un inventore specifico, perché è nato nell’artigianato anonimo di Grottaglie (Taranto), traendo le sue origini decorative dai culti greco-romani dedicati alla dea Pomona. Il termine deriva dal latino pomum, che significa “frutto”. Questo prodotto veniva originariamente posizionato sugli angoli dei letti a baldacchino per proteggere gli sposi e propiziare la fertilità. Dopo circa 2500 anni da quelle azioni di culto alla Dea Pomona (attorno al IV secolo a. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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